العنبري يحصد جائرة أفضل مدرب للمرة الخامسة على التوالي

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أعلنت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم قائمة باسماء الفائزين بالجوائز المخصصة لأفضل النجوم في دوري الخليج العربي خلال شهر أبريل المنصرم، ،إذ حصد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري جائزة أفضل مدرب للمرة الخامسة على التوالي متفوقا هذه المرة على مدرب الوحدة هينك تين كات الذي حل ثانيًا في التصويت، بينما حصل مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا على المركز الثالث في التصويت.، فيما استحوذ لاعبو الشارقة، متصدر دوري الخليج العربي لكرة القدم، على الجوائز الشهرية المخصصة من قبل لجنة دوري المحترفين لأفضل نجوم الدوري خلال شهر أبريل الماضي وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، فقد فاز محترف الشارقة البرازيلي إيغور كورونادو بجائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير متفوقًا على مهاجم الوحدة الارجنتيني سيباستيان تيغالي الذي حل ثانيًا، بينما حل لاعب نادي بني ياس ليروي جورج ثالثًا في التصويت. وتفوق حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني على شقيقه علي الحوسني حارس مرمى عجمان مرة أخرى كما حدث سابقا في شهر أكتوبر، حيث جاء الأخير في المرتبة الثانية، بينما تواجد حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي في المركز الثالث بفارق ضئيل عن علي الحوسني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها ثلاثي من نادي الشارقة بالجوائز، حيث قد سبق وأن فاز من لاعبي الفريق ويلتون سواريز وعادل الحوسني ومدرب الفريق عبد العزيز العنبري بها في شهر أكتوبر الماضي، وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباراتهم القادمة في الجولة 24 لدوري الخليج العربي أمام فريق الوصل على ملعب الأخير.

وتضم قائمة المرشحين للجوائز ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناء على الإحصائيات، ثم يصوت الجمهور لاختيار الفائزين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يستمر التصويت لمدة 48 ساعة.