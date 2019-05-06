350 ألف درهم جوائز بطولة منتجع الفرسان الرمضانية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

رصد منتجع الفرسان الرياضي الدولي جوائز مالية تبلغ 350 ألف درهم، للبطولة الرمضانية الأولى التي تقام من الثامن إلى 23 الجاري، وتتضمن منافسات في الرماية وسباق السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، خليفة الحميري، لـ«الإمارات اليوم»: «هذه البطولة هي الأولى التي ينظمها منتجع الفرسان في شهر رمضان، وستستمر وتتوسع على مدى الأعوام المقبلة، انطلاقاً من حرص منتجع الفرسان على الإسهام في تطوير الحركة الرياضة بالدولة، وستكون منافسات الرماية وسباق السيارات مفتوحين للمواطنين والمقيمين من الجنسين».