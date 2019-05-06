إيقاف ماجد سرور 3 مباريات وتغريمه 50 ألف درهم

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة نائب رئيس اللجنة، المستشار سعيد الحوطي، إيقاف لاعب الشارقة، ماجد إبراهيم سرور، ثلاث مباريات، بخلاف عقوبة الطرد، وتغريمه 50 ألف درهم، لبصقه على لاعب دبا، أحمد إبراهيم، خلال مباراة الفريقين الأخيرة، ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، كما عاقبت اللجنة أيضاً مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، بتغريمه 2000 درهم بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

وقال عضو اللجنة، المستشار حمدان رشود الزيودي، في تصريحات صحافية: «لجنة الانضباط استندت في قررها معاقبة اللاعب، ماجد إبراهيم سرور، بجانب تقرير حكم المباراة، إلى شريط الفيديو الذي اظهر بوضوح واقعة قيامه بالبصق على لاعب من فريق دبا خلال المباراة». وأضاف الزيودي «عاقبت اللجنة أيضاً لاعب فريق الرديف بالشارقة، عبدالرحمن جمعة، بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف درهم، لقيامه بالبصق على لاعب من فريق دبا في دوري الرديف».