محمد بن راشد يشهد سباق «2000 غينيز» الإنجليزي للخيول

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سباق 2000 غينيز الإنجليزي الكلاسيكي، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت رولي مايل» العريق بإنجلترا، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية، بالإضافة إلى أبرز الخيول الإماراتية.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي يتمتع به سباق غينيز الإنجليزي، أحد أعرق السباقات الكلاسيكية العالمية للخيول، وبما يحظى به من تنظيم محكم وعمل دؤوب لتوفير كافة مقومات الراحة للفرسان والخيول المشاركة، وكذلك لحضور الحدث الرياضي الكبير الذين قدموا من شتى أنحاء العالم.

وواصلت خيول الإمارات انتصاراتها منتزعة صدارة أحد أقوى الأشواط في سباق غينيز ليوم أمس، شوط «جوكي كلوب هاوس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، إذ أحرز المركز الأول المهر «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بقيادة الفارس «سيلفستر دي سوزا» وبإشراف المدرب «مارك جونستون»، كما كان المركز الثاني من نصيب دولة الإمارات بواسطة الجواد «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس «ديفيد إيجان» وبإشراف المدرب «روجر فاريان».

وتسلم جائزة الفوز بالشوط نيابة عن المالك الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، وسط تصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار.

ونجحت خيول الإمارات في تحقيق ثنائية عبر شوط «هافانا غولد هانديكاب» الذي شهد صراعاً شرساً بين 13 خيلاً قوية، وقد انتزع لقب هذا الشوط المهر «مُيسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس «جيم كراولي» وبإشراف المدرب «ريتشارد هانون»، أما المركز الثاني فقد ناله المهر «مواكب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس «ديفيد إيجان» وبإشراف المدرب «روجر فاريان».

وشهد شوط «نيو ماركت ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل، صراعاً ساخناً بين 4 خيول قوية لتنتهي المنافسة بثنائية إماراتية بواسطة المهر «يو ايه إئي جويل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس «ديفيد إيجان» وبإشراف المدرب «روجر فاريان»، أما المركز الثاني فقد حصده المهر «والكينغ ذا ساند» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس «ريان مور» وبإشراف المدرب «ريتشارد هانون».

وقد ظفر بلقب سباق 2000 غينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى المهر «ماغنا غريسيا»، متفوقاً على 19 خيلاً بقيادة الفارس «دوناشا أوبرين» وبإشراف المدرب «إيدن أوبرين».

حضر فعاليات اليوم الأول من سباق غينيز عدد من الشيوخ والمسؤولين وملاك الخيول والمدربين، وجمع من المهتمين بهذه الرياضة.

• المهر «كوميونيك» لحمدان بن محمد ينتزع صدارة شوط «جوكي كلوب هاوس» لمسافة الميل ونصف الميل.

• خيول الإمارات تنجح في تحقيق ثنائية عبر شوط «هافانا غولد هانديكاب».