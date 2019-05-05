محمد عبيد: إنجازات «يد الشارقة» ستطال «الآسيوية»

المصدر: جوني جبور - دبي

قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، إن «نجاح فريق اليد في حصد كأس رئيس الدولة للمرة السابعة، جاء بمثابة مسك ختام موسم مميز للنادي»، وأكد: «إنجازات فريق اليد ستطال (الآسيوية) العام المقبل».

وكان الشارقة قد فاز على شباب الأهلي في نهائي الكأس 19-17 ليتوّج بطلاً للمسابقة. وتألق الشارقة هذا الموسم بحصد 12 من أصل 14 بطولة في كل المراحل بالنسبة لكرة اليد.

وتابع لـ«الإمارات اليوم»: «اكتفى الشارقة الموسم الماضي بالمركز الرابع في الآسيوية، قبل أن يرتقي في 2019 ويحصد الثالث، ومع ارتفاع مستوى الأداء، وإنجازات الفريق يمنحنا التفاؤل في قدرة الفريق على حصد لقب أندية آسيا 2020».

وعن اقتصار المنافسة على الشارقة وشباب الأهلي، قال: «إن ذلك ليس في مصلحة اللعبة»، وأكد أن الأندية مطالبة بالاهتمام أكثر بفرق المراحل السنية.