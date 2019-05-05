ختام دورة حكام الدرّاجات المستجدين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اختتمت دورة الحكام المستجدين، التي نظمها اتحاد الدرّاجات، بالتعاون مع مركز اعداد القادة، التي شارك فيها 30 دارساً من الجنسين، وتضمنت محاضرات عملية ونظرية للمحاضر الوطني سيف الشرقي، وانتهت فعاليات الدورة بخضوع المشاركين لإختبارات عملية ونظرية نجح جميعهم في اجتيازها.

وقام المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدرّاجات، عبدالكريم الزرعوني، بتوزيع شهادات النجاح على المشاركين، كما كرّم، المحاضر الوطني سيف الشرقي على جهوده وحرصه على نقل خبراته ومعلوماته إلى الدارسين والدارسات.

وقال الزرعوني، في تصريح صحافي: «سباق كأس رئيس الدولة للدرّاجات، الذي أقيم في جزيرة المرجان برأس الخيمة، شهد أول تجربة عملية للحكام الجدد، الذين حرصوا على الحضور ومتابعة حكام البطولة، والتعرف إلى الدور الذي يقوم به الحكم العام علي اليعربي وبقية الحكام».