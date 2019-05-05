ليما: حاولت تهنئة أروابارينا على لقب الكأس لكن لم أحصل على رقم هاتفه

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف لاعب الوصل، البرازيلي، فابيو ليما، النقاب عن أنه شجّع شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة، لدعم مدربه السابق في الوصل، الأرجنتيني أروابارينا. وكان شباب الأهلي تمكن من نيل لقب كأس رئيس الدولة على حساب الظفرة الذي فاز عليه 2/‏‏1 في المباراة النهائية التي جرت الاثنين الماضي في العين.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: حاولت أن أتواصل مع أروابارينا بعد المباراة النهائية، لكن لم أتمكن من الحصول على رقم هاتفه المتحرك، فاتصلت بالمترجم الخاص بنادي شباب الأهلي لينقل إلى المدرب الأرجنتيني تهنئتي له باللقب، الذي كنت أتمنى أن يحققه معنا، لكننا لم نكن محظوظين معاً.

وأضاف: سعدت كثيراً لحصول شباب الأهلي على لقب الكأس، من أجل أروابارينا، بعد أن حُرم الحصول عليه في الموسم الماضي، عندما كان مدرباً للوصل. وخسر الإمبراطور لقب الكأس في موسم 2017/‏‏2018، ضد العين الذي فاز عليه 2/‏‏1.

وتابع ليما: أعتبر أروابارينا من المدربين الممتازين الذين عملت معهم في السنوات الأخيرة، فهو مدرب محترف بمعنى الكلمة، وبصمته كانت واضحة حينما كان مدرباً للوصل، ونقل بصمته التدريبية إلى نادي شباب الأهلي، ونجح في أن يحصل معه على بطولتين هذا الموسم، ولو كان لديه وقت كاف لنافس بقوة على لقب الدوري.

ونفى ليما، أي معلومات له إذا كان المدرب الأرجنتيني قد طلب انضمامه إلى شباب الأهلي رفقة زميله في الوصل كايو، وقال: ليس لدي معلومات عن تلك الأنباء، ولا أعرف إن كانت صحيحة أم لا، لقد سبق وقلت إنه لم يصلني أي عروض رسمية من أي ناد، وحتى الآن تركيزي مع الوصل الذي تنتظره مباراة في غاية الأهمية ضد النصر السعودي في البطولة الآسيوية التي نحتاج فيها للفوز للاستفادة من الفرصة الأخيرة لنا ببلوغ الدور الثاني من البطولة القارية.

وأثنى البرازيلي على الفوز الذي خرج به فريقه في مباراة عجمان 2/‏‏1 في الجولة 23 من الدوري، وقال: الوصل كان بحاجة إلى هذا الفوز لاستكمال الانتصار الذي حققناه على الجزيرة، والحصول على معنويات عالية قبل لقاء النصر السعودي، كما أن لدينا فرصة كبيرة لإنهاء الموسم المحلي بشكل أفضل.

• ليما أكد أنه شجع شباب الأهلي في نهائي الكأس من أجل المدرب الأرجنتيني أروابارينا.