"اتحاد التايكواندو" يختتم موسمه الرياضي بتكريم أصحاب الانجازات والجهات المساندة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تقاسمت اندية الفجيرة للفنون القتالية والشارقة للدفاع عن النفس والشارقة الرياضي الثقافي ( الالعاب الفردية) ، والشارقة للدفاع عن النفس جوائز اتحاد التايكواندو للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك في ختام الموسم يوم امس وتسلم المكرمون الدروع والكوؤس في الحفل الذي اقيم تزامنا مع اقامة بطولة كأس رئيس الدولة، في القاعة الرياضية لنادي الشارقة للالعاب الفردية، واحرز فيها فريقا الرجال والسيدات المركز الاول بينما فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الاول في فئتي الشباب والانسات، بينما احرز اتحاد كلباء المركز الثالث في فئات الشباب والرجال والانسات.

وتقدم مجلس ادارة اتحاد الامارات للتايكواندو باسمى ايات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي ساهم بالنقلة النوعية للتايكواندو محليا ودوليا.

واقيم الحفل الختامي بحضور الامين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس نادي الشارقة الرياضي الثقافي سالم عبيد الحصان الشامسي، و رئيس اتحاد الامارات للتايكواندو العميد احمد حمدان الزيودي، ورئيس الالعاب الفردية لنادي الشارقة سليمان عبد الرحمن، ورئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس احمد عبد الرحمن العويس، واعضاء مجلس ادارة اتحاد التايكواندو وعدد من القيادات الرياضية.

واثنى الزيودي على الجهود التي بذلها نادي الشارقة للالعاب الفردية خلال استضافته بطولة كأس رئيس الدولة وعدد من البطولات الاخرى خلال الموسم، مباركا للاعبين والمدربين والمحكمين والاداريين والفرق التي فازت بجوائز الموسم وهي كالاتي، حيث فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للموسم 2018-2019، وفاز نادي الشارقة للالعاب الفردية بدرع الفريق المثالي، ومدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدر الدين المغري بدرع المدرب المثالي، ومدربة اتحاد كلباء سناء اتبرور بدرع المدربة المثالية.

كما وتم تكريم الحكام بصير احمد، وذو يزن اليوسفي، ومريم كبان بجوائز افضل حكام الموسم، بينما ذهب كأس افضل لاعب الى لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ياسر سمير، وكأس افضل لاعبة الى لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرية محمد.

كما وكرم اتحاد التايكواندو نادي الفجيرة بدرع التنظيم الناجح لبطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفرق وبطولة الفجيرة الدولية بشكل مميز، وكرم اتحاد التايكواندو مدرسة الشرطة الاتحادية لاستضافتها تدريبات المنتخب الوطني للتايكواندو ونادي دبي لاصحاب الهمم، والادارة العامة لاسعاد المجتمع، ومركز اعداد القادة، والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب واللجنة الاولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة للجهود التي بذلك لانجاح الموسم.