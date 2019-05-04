الشرقي: الفجيرة ستجهز بصورة مميزة لمونديال "الاجسام" المقبل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام بأن الامارات ستكون جاهزة وبشكل مميز لتنظيم بطولة العالم التي ستقام في الدولة نوفمبر من العام الحالي ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

بينما أشاد رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا بالجهود المميزة لدولة الامارات العربية المتحدة في دعم رياضة بناء الاجسام على المستويين المحلي والدولي وبالاستضافة المقبلة للفجيرة لبطولة العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الجانبين خلال تتويج الشرقي لعدد من الفائزين في بطولة اوروبا المقامة في برشلونة في اسبانيا، استجابة لدعوة رسمية من قبل الاتحادين الدولي والاسباني لبناء الاجسام، بحضور مدرب المنتخب الوطني الاماراتي لبناء الاجسام زويد سالمين الزعابي.

وأكد الشرقي بان اللجنة المنظمة لبطولة العالم دشنت استعداداتها بشكل مبكر من اجل الوصول للجاهزية الكاملة وبما يليق بمكانة دولة الامارات العربية المتحدة في جميع الجوانب ومنها في جانب تنظيم البطولات الرياضية، وقدم الشرقي تصورات اللجنة المنظمة الفنية والادارية عن الاستضافة المقبلة وتاكيداته بانها ستظهر بشكل مميز.

يذكر أن الفجيرة تترقب مشاركة نحو 1200 رياضياً من لاعبين واداريين ومحكمين ورؤوساء الاتحادات وممثليها خلال استضافة الامارات لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الاجسام اضافة الى منافسات البطولة.