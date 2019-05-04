النصر ينتزع المركز الثامن من «الجار الوصلاوي»

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح فريق النصر في خطف ثلاثة نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، أمس، في ختام الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة منتزعاً المركز الثامن من فريق الوصل، في وقت حصد المدرب البرازيلي كايو النقطة 13 له منذ أن تولى قيادة الفريق في خمس مباريات، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 36 نقطة.

وأحرز النصر هدف التقدم عن طريق جاسم يعقوب من كرة رأسية وصلته من عرضية طارق أحمد، اصطدمت بقدم لاعب بني ياس أحمد دادا وغيرت مسارها داخل المرمى معلنة عن الهدف الأول للعميد، وحاول الفريق الضيف إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ونجح في ذلك عن طريق اللاعب أحمد شحدة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل النصر النقص العددي في صفوف بني ياس عقب طرد حسن المحرمي في الدقيقة 67، لتبدأ تدخلات المدرب البرازيلي كايو، الذي قام بتغييرين في الشوط الثاني، بإشراك حبيب الفردان، ثم سالم صالح الذي تكفل بصناعة هدف الفوز في الدقيقة 87 بعدما لعب كرة عرضية على رأس اللاعب التشيلي روني الذي لعب في مركز رأس الحربة بديلاً لهداف الفريق الغائب الإسباني نيغريدو، ونجح في تحويل كرة رأسية اصطدمت بالعارضة واستقرت في الشباك معلنة عن هدف الفوز لفريق النصر الذي حصد ثلاثة نقاط جديدة.