كأس الطائرة تزهو بألوان شباب الأهلي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

توج فريق شباب الأهلي ببطولة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، بتغلبه على العين بثلاثة أشواط نظيفة (33-31 و25-21 و25-22)، أمس، بصالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، محققاً بذلك اللقب السادس في تاريخه، والأول بعد قرار الدمج.

وتفوق فريق شباب الأهلي بفضل حائط الصد القوي والضربات الساحقة، وتألق الجزائري محمد شيخي معظم أوقات المباراة، وقاد فريقه إلى الفوز الكبير، واستطاع شباب الأهلي الخروج بأشواط نظيفة، مواصلاً انتصاراته بالنتيجة نفسها على بني ياس والوصل في دور الثمانية وقبل النهائي، ورد اعتباره لخسارته في نهائي بطولة الدوري أمام منافسه العين بالنتيجة نفسها.

وأدار المباراة الحكمان الدوليان حامد الروسي، وخالد راشد.

وتوج البطل كلٌّ من: الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة، عبدالمحسن الدوسري، ورئيس اتحاد الكرة الطائرة، يوسف الملا، ورئيس قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، ورئيس شركة العين للألعاب الرياضية، خميس الكعبي.

وحصل لاعب العين سالم جوهر على جائزة أفضل لاعب صاعد، ولاعب شباب الأهلي محمد خميس على جائزة أفضل ضارب، ومحمد سلطان السويدي على جائزة أفضل معد، ومحمد عبدالعزيز من العين على أفضل حائط صد، فيما حصل عبدالله علي من العين على درع أفضل لاعب شامل، وطارق عوض من الجزيرة على جائزة أفضل ليبرو، فيما حصل خليل إبراهيم من شباب الأهلي على درع أفضل إداري، وحصل نادي شباب الأهلي على درع التفوق العام للموسم الرياضي 2018 - 2019.

من جهته، قال المدير الفني لفريق شباب الأهلي، خالد الدحيل، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «سعيد جداً بتحقيق بطولة كأس رئيس الدولة للمرة الأولى، بعد قرار الدمج»، مؤكداً أنها بطولة غالية على الفريق وجماهير النادي ومسؤوليه.

وأضاف «كان هناك إصرار كبير من جميع اللاعبين على تحقيق الفوز وانتزاع بطولة كأس رئيس الدولة، بعد خسارة بطولة الدوري أمام العين، وأدى اللاعبون المباراة بروح قتالية عالية وعزيمة وإصرار طوال الوقت، وظهر تفوق الفريق في حائط الصد والضربات الساحقة». وقال «توليت المسؤولية بعد رحيل المدرب دراجان، وكذلك المدرب هاني عبدالحميد بعد أن كنت مساعداً له، واستطعنا الفوز على بني ياس والوصل بنتيجة واحدة 3-صفر، وصعدنا إلى المباراة النهائية بجدارة، وقمنا أثناء المباراة بإجراء تغييرات في طريقة اللعب أكثر من مرة وكذلك الاستعانة بصانعي لعب، وأجرينا أيضاً عملية تدوير لمراكز اللاعبين، من أجل تحمل عبء المباراة، التي جاءت صعبة كما توقعناها».

وأشار الدحيل إلى أنه تحت أمر إدارة النادي، إذا أرادت استمراره في قيادة الفريق بالموسم المقبل، مؤكداً أنه سيعمل في ناديه بالمكان الذي تحدده إدارة النادي.