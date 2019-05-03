زورق «أبوظبي 35» بطلاً للعالم في التحدي الكلاسيكي «24 ساعة»

المصدر: روان - الإمارات اليوم

توّج فريق أبوظبي للزوارق السريعة بطلاً للتحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا «24 ساعة»، الذي أقيم في مدينة روان الفرنسية. وتمكن زورق «أبوظبي 35» من إحراز المركز الأول، مهدياً فريق أبوظبي ثاني ألقابه في السباق العالمي الشهير، وسط مشاركة 23 زورقاً.

وجاء أيضاً زورق أبوظبي 36 في المركز الثالث، في إنجاز جديد لزوارق الإمارات. يذكر أن السباق استمر على مدار يومين وبمجموع 24 ساعة كاملة من قيادة الزورق بالتناوب بين الأبطال. وحقق فريق أبوظبي اللقب للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في روان، بعد أن فاز في أول حضور له في البطولة باللقب في 2016، وحل رابعاً في موسم 2017، وجاء في المركز الثالث في موسم 2018 قبل أن يقهر كل الأرقام ويحل بطلاً وثالثاً في النسخة رقم 56 من سباق روان الكلاسيكي.

وتمكن زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير وشون تورنتي وتوليو أباتي، من حصد لقب السباق بعد الوصول إلى 836 دورة طيلة الساعات الأربع والعشرين للسباق، في حين حل في المركز الثاني زورق بي آر تي 27 بعدد قدره 771 دورة، وجاء زورق أبوظبي 36 بقيادة ماجد المنصوري وفالح المنصوري وراشد الرميثي ومحمد المحيربي في المركز الثالث وبعدد قدره 697 دورة في المنافسة.

وهنأ رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالإنجاز، وقال في تصريحات صحافية: «ما أشبه اليوم بـ2016، ولكن مع فرحة مضاعة وأكبر وهي أن زورقين معاً قد وصلا إلى منصة التتويج، وأن الكل قد حصد مكافأته في نهاية السباق».

من جانبه، قال المتسابق راشد القمزي في تصريحات صحافية: «حضرت مع الفريق لأربعة مواسم في هذه البطولة، ولم أكن مع الزورق الذي حقق اللقب في 2016، والآن تمكنت من صناعة الفوز مع زورق 35 باللقب الغالي، وأن أكون جزءاً من النجاح والتفوق. الفوز لا ينسب لمتسابق واحد، حيث إنه نتاج عمل أربعة متسابقين معاً وعلى مدار 24 ساعة، وكذلك الطاقم الفني والإداري للفريق أيضاً، حيث إن الكل قد شكل جزءاً من النجاح.

زورقا أبوظبي «35» و«36» أحرزا المركزين الأول

والثالث في السباق الذي امتد على يومين.