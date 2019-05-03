النصـر مع كايو في مهمة جديدة أمام بني ياس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض فريق النصر مباراة صعبة، اليوم، في استاد آل مكتوم مع فريق بني ياس، في ختام الجولة 23 من بطولة دوري الخليج العربي عند الساعة 20:45 مساء، في مهمة رسمية جديدة للمدرب البرازيلي كايو، الذي نجح في إثبات نفسه حتى نال ثقة مجلس إدارة شركة الكرة لتجديد الثقة به لقيادة العميد موسمين، وقد تم التجديد مع المدرب لتنهي الشركة أولى المهام الاستعدادية للموسم المقبل.

وكان النصر قد نجح في حصد 10 نقاط في المباريات الأربع الأخيرة، ولم يخسر مع المدرب المؤقت في مواجهات صعبة مثل الوصل والنصر وتعادل في الظفرة بالمنطقة الغربية، كل هذه النتائج أسهمت في تجديد الثقة بالمدرب الذي يعلم أنه بداية من اليوم ستكون أمامه مهمة جديدة، هي بناء فريق للعميد، وبالتالي سيبدأ المدرب من اليوم بحث حالة اللاعبين، ومن سيكون النصر في حاجة لهم بداية من الموسم القادم خصوصاً اللاعبين الأجانب.

وفي المقابل، يعلم الفريق الضيف أنه أصبح قريباً من المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، إذ لا يبعد عن صاحب المركز الرابع سوى أربع نقاط فقط، وهو ما قد ينجح في تقليله اليوم، إذا نجح في الفوز على العميد بالمباراة، ويتمنى الفريق أن ينجح في ذلك لاستمرار نتائجه الإيجابية هذا الموسم.