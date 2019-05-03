الوصل يواصل «الصحوة» ويهزم عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أوقف الوصل النتائج الإيجابية لعجمان، وتمكن من التغلب عليه 2/‏‏1، في المباراة التي جرت بينهما، مساء أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وثأر الإمبراطور لخسارته من البرتقالي في الدور الأول بهدفين دون رد، ليواصل نتائجه الإيجابية، بعدما فاز في الجولة الماضية على الجزيرة 3/‏‏1. وحمل الهدفان توقيع البرازيليين، كايو كانيدو، وفابيو ليما، بواقع هدف في كل شوط «45» «56»، بينما سجل البرازيلي الآخر في صفوف عجمان، فاندر فييرا، هدف تقليص الفارق «71».

وبهذه النتيجة يكون الوصل قد رفع رصيده إلى 30 نقطة، وتقدم مؤقتاً للمركز الثامن على حساب الظفرة، فيما بقي رصيد عجمان عند 31 نقطة.

وحفلت المباراة بالندية والإثارة على الرغم من البداية التي جاءت أقل مما كان متوقعاً، إذ انحصر اللعب خلال الـ15 دقيقة الأولى في وسط الملعب، مع أفضلية للبرتقالي على صعيد الاستحواذ، من دون أن تكون للاعبيه القدرة على تهديد مرمى الحارس، سلطان المنذري.

وارتفع نسق المباراة بصورة كبيرة عما كانت عليه في البداية، بعدما أظهر الفريقان الرغبة الصادقة في تحقيق الفوز، حيث لاحت أقرب فرص اللقاء للتسجيل عن طريق ثيام، الذي سدد كرة قوية من داخل الصندوق، أبعدها حارس الوصل بصعوبة إلى ضربة ركنية «24».

ونشط الوصل بشكل واضح في الدقائق الـ10 الأخيرة، خصوصاً عن طريق الثنائي ليما وكايو، اللذين نجحا بمجهود ثنائي في التسجيل، حينما مرر الأول كرة أرضية وسط دفاعات عجمان، وتمكن كايو من تحويلها أرضية على يمين الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو عجمان بغية العودة للنتيجة، لكن تقنية الفيديو صعبت الأمور على البرتقالي، حينما منحت الوصل ضربة جزاء نتيجة تدخل عنيف من المغربي، عادل هيرماش، ضد سالم العزيزي، انبرى لها ليما ونفذها على يمين الحارس، بعد أن أعيدت اللعبة من قبل حكم اللقاء، محمد عبيد.

وحاول مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، تنشيط خط وسط فريقه، فأشرك حسين عبد الرحمن ومحمد هلال، على حساب محمد أحمد وحميد عبدالله، لتأتي التغيرات بثمارها، إذ تمكن فاندر فييرا من تقليص الفارق بضربة رأس ناجحة نفذها من ركنية حسين عبدالرحمن.

الوصل حقق الفوز الثاني على التوالي وبلغ النقطة 30، في حين تجمدت نقاط عجمان عند 31.