131 سفينة تُبحر بحثاً عن لقب «القفال 29» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق، في الساعة السادسة من صباح اليوم، سباق النسخة الـ29 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويحرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سنوياً، على تقديم الدعم والمساندة للحدث، وقد أعلن سموه هذا العام عن رفع جوائز الحدث لتصل إلى 12 مليون درهم، تقديراً للاهتمام المتواصل الذي يظهره أهل البحر والمُلاك في تطوير هذه السباقات، إذ تسجل النسخة الـ29 هذا العام رقماً قياسياً جديداً في عدد المحامل المشاركة، بوصول العدد إلى 131 سفينة، وسترسم لوحة رائعة، اليوم، مع انطلاق السباق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وتجمع التظاهرة ما يزيد على 3000 شخص من لجان تنظيمية وجهات معاونة ونواخذة وبحارة، سيجسدون ملحمة رحلة الغوص التي كانت تعرف بالقفال، في رحلة العودة إلى الديار، بعد عناء شهور في «هيرات» الخليج العربي، حيث سيقطع المشاركون مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً من نقطة الانطلاقة في جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر خط النهاية الأول ونقطة المرور الإجبارية لكل المشاركين، وانتهاء بعوامات خط النهاية قبالة هلال نخلة جميرا الغربي، لتكون قرب الجمهور.

ويتنافس المشاركون في السباق، اليوم، على الجوائز المالية السخية التي اعتمدها سمو راعي الحدث، والتي يصل مجموعها إلى 12 مليون درهم، إضافة إلى ثلاث سيارات ستقدم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى المجسمات التراثية التي تحمل شكل السفينة التقليدية، وأيضاً كأس القفال الغالية، إلى جانب تتويج أبطال المرحلة الأولى بين صير بونعير وجزيرة القمر.

12

مليون درهم ترفع

حماس النواخذة

للمنافسة على

اللقب.