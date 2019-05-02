لجنة الاستئناف تبت في شكوى علي مبخوت

المصدر: منصور السندي –دبي

تبت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها المرتقب اليوم الخميس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي في الطعن المقدم من كل من لاعب الجزيرة علي مبخوت وحارس مرمى اتحاد كلباء محمد البيرق ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف كل منهما ثلاث مباريات خلاف عقوبة الطرد المباشر وتغريم كل منهما 50 الف درهم وذلك بسبب تبادلهما السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما الأخيرة في دوري الخليج العربي.

وكانت لجنة الاستئناف بحثت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء الطعن المقدم من اللاعبين وقررت تأجيل البت في الحكم.