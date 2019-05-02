«المحترفين» تكشف عن المرشحين لجوائز أبريل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر أبريل في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس، وأفضل مدرب، بناء على الإحصاءات التي ضمت أيضاً الجولة الوحيدة التي لعبت خلال شهر مارس الماضي.

ويترشح ثلاثي مختلف كلياً عن الثلاثي الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير الماضي. وتقتصر ترشيحات شهر أبريل على نجم الشارقة، البرازيلي إيغور كورونادو، والأرجنتيني سيبستيان تيغالي عن الوحدة، ولاعب بني ياس، ليروي جورج.

يذكر أن إيغور سجل خمسة أهداف في خمس مباريات خلال هذه الفترة مع الشارقة، وأسهم بشكل كبير في استمرار «الملك» في صدارة الدوري. في المقابل، عاد الأرجنتيني تيغالي للتهديف وسجل خمسة أهداف أيضاً في خمس مباريات مع تمريرة حاسمة واحدة. أما ليروي جورج فقد أسهم في أربعة أهداف سجلها فريقه بني ياس بثلاث تمريرات حاسمة وهدف وحيد.

في المقابل، يتنافس على جائزة أفضل حارس، الشقيقان عادل الحوسني عن الشارقة، وعلي الحوسني عن عجمان، بالإضافة إلى حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي.

وشارك الثلاثي لمدة 450 دقيقة مع فرقهم في خمس مباريات، بينما يأتي علي الحوسني في المقدمة بشباك نظيفة في أربع مباريات، يليه الشامسي بثلاث مباريات، ومباراة وحيدة لعادل الحوسني عن فترة أبريل.

وبالنسبة للمدربين، فيظهر رودولفو أروابارينا الذي أعاد ضبط إيقاع فريق شباب الأهلي، وكذلك مدرب الوحدة، الهولندي هينك تين كات، ومدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري الذي لم يغب عن هذه القائمة منذ انطلاق الجائزة في سبتمبر الماضي.

وفي جعبة أروابارينا أربعة انتصارات من خمس مباريات في الدوري، وهو الأكثر حصداً للنقاط خلال هذه الفترة في القائمة.

في المقابل، نجح تين كات في الموازنة بين المنافسة المحلية والآسيوية فجمع محلياً 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، بينما كان العنبري الأقل تحقيقاً للفوز بثلاثة تعادلات وانتصارين، لكن فريقه مستمر في صدارة الدوري، كما نجح في العبور مرة أخرى بالفريق دون أي هزائم حتى الآن.

يذكر أن التصويت سيكون مفتوحاً للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae حيث انطلق مساء أمس، ويستمر لـ48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية للجنة دوري المحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويحصل الفائزون بالجوائز على كأس صممت خصيصاً لهذا الغرض، وتسلم لهم قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة التالية من الدوري.

أرقام من فترة أبريل

■إيغور سجل خمسة أهداف من خمس مباريات، والأمر نفسه لتيغالي مع الوحدة.

■حارس عجمان علي الحوسني الأفضل بالشباك النظيفة في أربع مباريات من أصل خمسة لقاءات.

■حقق مدرب شباب الأهلي أروابارينا أربعة انتصارات في خمس مباريات.