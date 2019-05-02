نجم سابق لمان يونايتد: تمنيت مشاهدة طفرة دوري الخليج العربي في التسعينات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أندي كول، أنه لم يكن سيتردد في الانتقال إلى دوري الخليج العربي، في حال تلقيه عرضاً للعب في الإمارات، لافتاً إلى أن الدوريات الخليجية بصفة عامة، والدوري الإماراتي بصفة خاصة تطوّرت كثيراً في السنوات الأخيرة.

وقال كول لـ«الإمارات اليوم»، أثناء زيارته الإمارات، ضمن الترويج لحملة دعائية لأحد رعاة مانشستر يونايتد: «تمنيت مشاهدة طفرة دوري الخليج العربي، في التسعينات من القرن الماضي»، لافتاً إلى أن الدوري بات وجهة مفضلة للعديد من النجوم في الدوريات الأوروبية، ما أسهم في ارتفاع مستويات الكرة في الإمارات.

وأضاف: «لا أرى أن الانتقال إلى دوري الخليج العربي، فرصة فقط لجمع الأموال، والذهاب للاعتزال، إذ أصبحنا نشاهد لاعبين ينتقلون وهم في أوج تألقهم، بينما إذا لم يظهر اللاعب بمستوى جيد، لن يستمر كثيراً، وسيتم الاستغناء عن خدماته».

وتحدث كول عن ناديه السابق مان يونايتد، وتعيين المدرب واللاعب السابق للفريق، النرويجي أولي سولسكاير، وقال:

«سولسكاير يقوم بعمل جيد جداً، خلال فترة قصيرة، وتحسنت نتائج الفريق، لكنه يحتاج إلى الوقت، وأرى أن الموسم المقبل ستكون أمامه فرصة لفرض أسلوب لعبه في قيادة الفريق، وهو قادر على إعادة الفريق إلى البطولات».

وأكد أن المدرب النرويجي سيظل تحت الاختبار دوماً، وقال: «عندما تصبح مدرباً لفريق كبير مثل مانشستر يونايتد، ستصبح دوماً تحت الاختبار والتقييم، وهذا يحدث بصفة عامة بالنسبة للمدربين، خصوصاً إذا كانت النتائج ضدك، لكني أرى أن سولسكاير في وضع يجعله يدير الموقف بشكل جيد ويقود الفريق لتحقيق نتائج تعيده إلى المنافسة على البطولات».

وأوضح اللاعب الإنجليزي أن «مان يونايتد سيكون مطلوب منه القتال في المباريات المتبقية في (البريميرليغ) حتى يضمن التأهل إلى (أبطال أوروبا)»، وقال: «لا شك أن التأهل إلى (الأبطال) هدف أساسي نسعى إليه، لأن الغياب عن هذه البطولة يجعل الفريق يشعر بفقدان شيء مهم في الموسم المقبل».

الإنجليزي أندي كول

قال إنه «لن يتردّد

في اللعب بالإمارات

لو أتيحت له الفرصة».