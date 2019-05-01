10 مشاهد إيجابية وسلبية في الموسم المنصرم لـ «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

انتهى الجمعة الماضي موسم أندية الهواة بتأهل فريقي خورفكان وحتا إلى «الأضواء» والتحاقهما بأندية دوري الخليج العربي الموسم المقبل، بعد تتويج خورفكان بطلاً للدرجة الأولى وحتا وصيفاً.

وحفل الموسم المنصرم بالعديد من المشاهد اللافتة، منها الإيجابية، وهي الأكثر وأخرى سلبية. وكان واضحاً غياب الأخطاء التحكيمية المؤثرة بحسب المتتبعين، التي كانت حاضرة بقوة في مواسم سابقة، كما حضر الجمهور بقوة في مباريات عديدة، إضافة إلى تطور مستوى المسابقة، وظهور منافسين جدد على الصعود، كان أبرزهم العروبة، الذي ظل متمسكاً بفرصته حتى الثواني الأخيرة قبل أن تذهب البطاقة إلى حتا.

في المقابل، لم تغب السلبيات، وتمثلت أكثر في ضعف المتابعة الإعلامية للمباريات، إلى جانب إقامة بعضها في وقت متأخر. وتالياً أبرز المشاهد الـ10 الإيجابية والسلبية:

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