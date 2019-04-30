استاد هزاع يُبهر العين بأجواء جماهيرية واحتفالية في نهائي الكأس

المصدر: معاذ كمبال - العين

تزين الإطار الخارجي لاستاد هزاع بن زايد بألوان علم الدولة، خلال استضافته، أمس، المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي جمعت فريقي شباب الأهلي والظفرة، في وقت ازدانت فيه المدرجات بالحضور الجماهيري الكبير، الذي امتلأت به أركان الملعب.

وعرضت الشاشة الداخلية للاستاد صوراً تاريخية لتتويج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأندية التي حصلت على اللقب من قبل، كما سبق انطلاقة المباراة حفل غنائي بهيج أحياه المطرب حمد العامري، الذي شدا بصوته بأغنية خاصة بالمباراة النهائية وسط تجاوب كبير جداً من قبل جماهير الفريقين في المدرجات التي قامت بإضاءة هواتفها النقالة.

وخارج الملعب، شهدت عملية دخول الجماهير للاستاد انسيابية تامة وسرعة كبيرة بعد التسهيلات من اللجنة المنظمة، بتخصيص موظفين لإكمال إجراءات دخول الجماهير للمقاعد، وأكثر ما ساعد انسيابه أن إدارة الاستاد قامت بفتح جميع البوابات في وقت واحد بخلاف مباريات دوري الخليج العربي التي يتم فيها فتح عدد مقدر من البوابات.

وتجمعت أعداد غفيرة من الجماهير خارج الملعب، من أجل الحصول على التذاكر المجانية التي كانت قد أعلنت عنها روابط المشجعين في كلا الناديين، في إطار استقطاب أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الفريقين خلال اللقاء، وانتظرت أعداد من الجماهير فترة طويلة حتى حصلت على التذاكر، فيما تواصل دخول الجماهير للاستاد حتى بعد انطلاقة المباراة.

من جهته، قال رئيس رابطة جماهير شباب الأهلي، محمد راشد، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم قاموا بالتنسيق مع جماهيرهم في جميع إمارات الدولة، لحشد أكبر عدد من المشجعين في اللقاء، وأوضح: «حرصنا منذ فترة طويلة على القيام بالتنسيق اللازم مع جماهيرنا، من خلال تخصيص مسؤولين في كل مدن الدولة، كما تم توفير جميع احتياجات الجماهير بجانب أدوات التشجيع».

في المقابل، رفعت جماهير فريق الظفرة قبل انطلاقة المباراة «تيفو» بعنوان: «فرسان الظفرة نعم نستطيع»، وذلك من أجل بث روح الحماس في نفوس لاعبيها، وهي المرة الأولى منذ سنوات، التي تخصص فيها جماهير الفريق «تيفو» في مباراة للفريق.

كما شهدت منطقة «المشجعين» خارج الملعب حضور عدد كبير من الجماهير، بمختلف أعمارهم وجنسياتهم في الفعاليات المخصصة لهم من قبل اللجنة المنظمة باتحاد الكرة، والتي شملت بعض العروض التراثية، ووثّقت الجماهير لحظات فوزهم في التحديات عبر هواتفهم النقالة.

كتيب خاص بالنهائي

أصدرت إدارة الإعلام باتحاد الكرة كتيباً خاصاً للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، اشتملت على معلومات مهمة عن طرفي النهائي، فضلاً عن كلمة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، صالح بن جزلان المزروعي.

جمهور الظفرة يرفع «تيفو»: «نعم نستطيع»