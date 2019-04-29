الفجيرة يتوج ببطولة الإمارات لكرة الهدف للمكفوفين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة الإمارات لكرة الهدف للمكفوفين في نسختها الرابعة عشرة التي أقيمت بالصالة الرياضية بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً في الشارقة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً عادل الزمر، ورئيس اللجنة الطبية باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم جمعة علي النعيمي، وعدد من الضيوف، وجمهور كبير من محبي اللعبة.

شارك في البطولة 17 لاعباً ضمن أربعة فرق هي: أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، حيث انتزع كأس البطولة والميدالية الذهبية فريق الفجيرة في مباراة ماراثونية ضد فريق الشارقة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بسبعة أهداف لكل فريق، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية، حيث تم اللجوء للرميات من منطقة الجزاء بثلاث رميات لكل فريق بحسب القانون، واستمر التعادل سيداً للموقف ليتم التحول لرمية مقابل رمية لكل فريق، ليأتي الحسم لصالح الفجيرة بعد الرمية الرابعة، وتوج بلقب الهداف لاعب فريق الشارقة أحمد يعقوب إبراهيم جمعة بـ17 هدفاً، فيما حل ثانياً لاعب الفجيرة لؤي سعيد علاي بـ15 هدفاً.

وضم فريق الفجيرة لؤي سعيد علاي وسعيد الكعبي ونور الدين فهد وأحمد إسحاق وماجد الجناحي، فيما أحرز الميدالية الفضية فريق الشارقة بقيادة أحمد يعقوب إبراهيم ويحيى سياد وخالد بوسهم النقبي وفارس الهادي، وحل فريق أبوظبي ثالثاً وحاز لاعبوه بقيادة محمد حسن غريب الحوسني وأحمد سعيد علاي وبدر القصاب والصاعد عبدالله البلوشي الميدالية البرونزية.

أدار البطولة الحكام محمد بلال مال الله وأحمد محمد رفيع وعلي سعيد علاي وعثمان حسن الزبير.

من جانبه قال عادل الزمر: «البطولة تعد أكبر فرصة لاكتشاف عناصر جيدة على صعيد اللاعبين».