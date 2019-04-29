فتح باب التسجيل لبطولة زايد الرياضية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة 23 من بطولة زايد الرياضية، التي ستنطلق يوم 9 مايو المقبل بالنادي، وسيستمر التسجيل أمام الفرق والأفراد محلياً وعالمياً حتى يوم 4 مايو.

وسيكون التسجيل مفتوحاً أيضاً للراغبين بالمشاركة في العديد من الرياضات التنافسية الأخرى، بما في ذلك السباحة والجوجيتسو والجودو والشطرنج والملاكمة التايلاندية والجمباز، من خلال الاتحادات الرياضية المحلية التي يمكن التواصل معها بشكل مباشر.

وتم الإعلان عن جدول فعاليات البطولة التي ستشهد مشاركة فرق من جميع أنحاء العالم، وتتضمن منافسات في 16 لعبة رياضية مختلفة، هي كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة والرماية والسباحة والجودو والجوجيتسو والمواي تاي والشطرنج والجمباز والترايثلون وتنس الطاولة ورماية القوس وهوكي الجليد وكرة اليد وسباق السيارات التي تمّت إضافتها لهذا العام.