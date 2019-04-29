5 مستفيدين من فوز الوصل على الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بعد فوز على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، ليحقق «الإمبراطور» أول انتصار له في شهر أبريل، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تكبدها «الأصفر»، في الشهر الجاري، بالخسارة في الدوري أمام النصر وشباب الأهلي، والتعادل مع الفجيرة، والخسارة أمام ذوب آهن الإيراني مرتين في دوري أبطال آسيا.

ورغم أن «الفهود» حقق فوزاً تاريخياً على الجزيرة، هو الأول للوصل على ملعبه أمام «فخر أبوظبي» في الدوري، منذ تطبيق الاحتراف، لكن لم يستفد الوصل كثيراً من هذا الفوز باستمراره في المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 27 نقطة، إلى جانب أن الفريق بات بعيداً عن المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، وأصبحت المباريات المتبقية في المسابقة لا تهم «الأصفر»، باستثناء إنهاء الموسم بشكل جيد.

في المقابل برز خمسة مستفيدين من فوز الوصل على الجزيرة، أكثر من «الإمبراطور» نفسه، «الإمارات اليوم» تستعرضهم على النحو التالي:

رونالدو مينديز

قدّم البرازيلي، رونالدو مينديز، أفضل مبارياته مع الوصل، منذ عودته من إعارته إلى نادي الفجيرة، بعدما أسهم اللاعب البرازيلي في الأهداف الثلاثة لـ«الإمبراطور» في مرمى الجزيرة، بإحرازه الهدف الأول بمهارة كبيرة من كرة أخطأ في تمريرها محمد العطاس، قبل أن يصنع الهدف الثاني من ركلة ركنية أكملها الغاني، جورج دووبنغ في المرمى، والهدف الثالث من تمريرة جميلة إلى البرازيلي، فابيو ليما، إذ أكد مينديز أن قرار رحيله في بداية الموسم كان من أسباب تراجع نتائج الفريق.

شباب الأهلي

أسهم فوز الوصل على الجزيرة في انفراد شباب الأهلي بالمركز الثاني في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، للمرة الثالثة في الموسم الجاري، بعدما تقدم «فرسان دبي» إلى الوصافة في الجولتين 19 و20، قبل أن يتراجع الجولة الماضية، بعد خسارة الفريق أمام الوحدة بهدف دون رد، لكن «الإمبراطور» قدم خدمة لمصلحة مدربه السابق الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، بفوز الوصل على «فخر أبوظبي»، وتوقف رصيد الأخير عند 41 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي.

ريجيكامب

أنقذ المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، نفسه من الانتقادات المستمرة لطريقة إدارته للمباريات، بسبب تغييره طريقة اللعب أكثر من مرة، إلى جانب عدم تعامله مع إمكانات «الأصفر» بأفضل طريقة، إذ ظهر ذلك في مباريات الوصل أمام الزوراء العراقي، والنصر في الدوري، وشباب الأهلي مرتين في الدوري وكأس رئيس الدولة، بينما قدم «الفهود» أفضل مبارياته تحت قيادة المدرب السابق للوحدة، أمام الجزيرة، وسيطر الوصل على المباراة في أغلب أوقاتها وحقق فوزاً مهماً.

ليما

أحرز البرازيلي، فابيو ليما، أول هدف له في شهر أبريل، بعد صيام استمر خمس مباريات متتالية أمام شباب الأهلي والنصر والفجيرة في الدوري، وذوب آهن مرتين في دوري أبطال آسيا، إذ كان آخر هدف أحرزه ليما بمرمى الظفرة في 30 مارس الماضي بالدوري، ويعد الموسم الحالي الأقل في مسيرة اللاعب البرازيلي مع «الإمبراطور»، خصوصاً أنه أحرز في موسمه الأول 16 هدفاً، قبل أن يتطور ويحرز في المواسم التالية 20، 25، 19 هدفاً، بينما وصل رصيده في الموسم الحالي إلى تسعة أهداف فقط في الدوري.

جورج

برهن مدافع الوصل، الغاني جورج دووبنغ، أنه يستحق فرصة اللعب مع «الفهود»، بعدما تم قيده في قائمة الفريق بفترة الانتقالات الشتوية، ضمن خانة اللاعبين المقيمين، بينما أحرز اللاعب الغاني أول هدف له مع «الإمبراطور»، رغم أنه أسهم في دخول الهدف الأول للجزيرة في مرمى الوصل، لكن دووبنغ تطور مستواه كثيراً وينتظر مستقبلاً جيداً، خصوصاً أنه يبلغ من العمر 19 عاماً.

فابيو ليما يطلب بقاء كايو

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أنه يتمنى بقاء مواطنه، كايو كانيدو، في صفوف «الإمبراطور»، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين يتمنون من كايو الاستمرار مع الفريق، بينما أشار إلى أن اللاعب البرازيلي في النهاية يعلم مصلحته، والطريق الأفضل إلى مستقبله.