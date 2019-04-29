محمد عمر: «الفار» أنقذ الحكم في لقاء كلباء والشارقة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن تقنية الفيديو «الفار» أنقذت الحكم أحمد سالم خلفان الذي أدار مباراة اتحاد كلباء والشارقة ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، بتدخله بعدما لجأ إليه في احتساب ركلة جزاء صحيحة للشارقة إثر تدخل عنيف من قبل لاعب اتحاد كلباء المجري جوجاك أمام مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز أهدرها مواطنه إيغور في الدقيقة «25»، مشيراً الى أن الحكم كان موفقاً في قراره باحتساب ركلة جزاء للشارقة رغم أنه تأخر في اللجوء الى تقنية الفيديو.

وشدد محمد عمر على أهمية أن تقوم لجنة الحكام بإسناد المباراة المناسبة للحكم المناسب في الأمتار الاخيرة للدوري، مطالباً بمنح الوجوه الشابة من الحكام بالمشاركة في إدارة المباريات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كان يفترض بحكم المباراة اتخاذ قراره في هذه الحالة سواء كان صحيحاً أم خطأ، قبل الاستعانة بتنقية الحكم الفيديو حتى يفرض شخصيته في المباراة، خصوصاً أن الحالة كانت واضحة ولا تحتاج الى تدخل الحكم الفيديو لكن في تقديري أن الحكم (الفار) أنقذه بعدما لجأ إليه في النهاية للتأكد مما إذا كانت الحالة ترتقي إلى ركلة جزاء من عدمه».

وانتهت مباراة اتحاد كلباء والشارقة بالتعادل 1-1، وحافظ الشارقة على صدارة الدوري برصيد 52 نقطة، فيما رفع كلباء رصيده الى 22 نقطة.

وشدد محمد عمر على ضرورة عدم الاعتماد الكامل لقضاة الملاعب على تقنية الحكم الفيديو في الكثير من الحالات التحكيمية في المباريات، معتبراً أن «الفار» يجب أن يكون تدخله فقط في الحالات الدقيقة والصعبة وتلك التي لا يراها حكم الساحة.

وعلى صعيد مباراة الوصل والجزيرة التي أدارها الحكم الدولي محمد عبدالله وانتهت بفوز الوصل 3-1 في الجولة نفسها، قال محمد عمر إن «قرار الحكم المساعد الثاني في مباراة الجزيرة والوصل بإلغاء هدف للجزيرة في الشوط الأول سجله اللاعب زايد العامري كان سليماً لوجود تسلل واضح».

وتابع محمد عمر «أتمنى أن يتميز قضاة الملاعب في إدارة مباريات الدوري خلال الجولات الاخيرة كون العبرة دائماً بالنهايات السعيدة».

لجنة الحكام مطالبة بإسناد المباراة المناسبة للحكم المناسب في الأمتار الأخيرة للدوري.