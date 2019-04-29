المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مبخوت

تبت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، غداً، في الاستئناف الخاص بلاعب الجزيرة علي مبخوت، بعدما عاقبته لجنة الانضباط بالإيقاف ثلاث مباريات، بخلاف عقوبة الطرد، وتغريمه 50 ألف درهم، لتبادله السباب مع حارس اتحاد كلباء محمد البيرق.

عرض

تلقى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عرضاً من أحد الأندية المصرية، رفض الكشف عن اسمه، مكتفياً بالقول إنه أحد أندية القمة، مضيفاً أنه يفكر جدياً في العرض، خصوصاً أنه لم يسبق له التدريب في بلاده، فيما أمضى 20 سنة في الملاعب الإماراتية.

غياب

أثار إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي جدلاً داخل ناديه، لغيابه المتكرر عن تدريبات فريقه، أو حتى الظهور في النادي، إذ لا يحضر إلا خلال المباريات فقط، ولكن النادي عزا ذلك إلى انشغاله بدوامه الحكومي.