اجتماع تنسيقي لجماهير شباب الأهلي والظفرة

المصدر: العين ــ الإمارات اليوم

عقدت مديرية شرطة العين، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع طرفي المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة بين الظفرة وشباب الأهلي، التي ستقام اليوم على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ترأس الاجتماع مدير مديرية شرطة العين، العقيد مبارك السبوسي، ونائب المدير لشؤون الإدارة والعمليات، العقيد محمد حمدان، ومدير شؤون الجماهير بنادي العين عضو فريق عمل اللجنة المشرفة على النهائي، أحمد الكعبي، إلى جانب ممثلي الناديين. وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بالحضور الجماهيري، واعتماد أدوات التشجيع التي تم طلبها من طرفي النهائي، وشرح آلية دخول الجماهير، وتحديد البوابات والمواقف.