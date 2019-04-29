قضية العروبة ومصفوت أمام «استئناف التحكيم»

المصدر: منصور السندي ــ دبي

تبت لجنة الاستئناف، المشكّلة من هيئة التحكيم الرياضي التابعة لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها غداً برئاسة المستشار بدر الحمادي، في الشكوى التي تقدم بها نادي العروبة، مطالباً بنقاط مباراته أمام مصفوت في دوري الدرجة الأولى، بداعي إشراك الأخير لاعباً لا يحق له المشاركة في المباراة، وهو العاجي سو هوسي، بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل، علماً بأن اللجنة كانت قد حجزت القضية للفصل فيها.

وينتظر أن يكون لهذه القضية، في حال تم الفصل فيها، تداعياتها على الصعود إلى الأضواء، علماً بأن نادي حتا صعد إلى دوري الخليج العربي، بعدما حل وصيفاً لبطل دوري الهواة.