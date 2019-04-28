البدواوي: لسنا قلقين على صعود حتا

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي عبيد البدواوي، إنهم ليسوا قلقين من تأثير قضية العروبة ومصفوت في صعود حتا إلى دوري الخليج العربي. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «ليست لنا أية علاقة بهذه القضية، ولم نتلق أي إشعار من اتحاد كرة القدم بهذا الخصوص، وفي كل الأحوال نحن لسنا طرفاً في هذه القضية». يذكر أن العروبة يطالب بنقاط مباراة مصفوت، مدعياً أن الأخير أشرك لاعباً بشكل غير قانوني، هو الإيفواري سوهوسي، خلال المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل، والقضية معروضة منذ أربعة أشهر في اتحاد الكرة.

ويهدد العروبة برفع القضية إلى محكمة التحكيم الدولية (كاس)، حال تم رفض الشكوى التي تقدم بها.