الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يكرّم علي حميد

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

احتفى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، أمس، بعدد من نجوم الإعلام الرياضي في الوطن العربي، من أصحاب العطاء الطويل، وذلك خلال احتفال عيد الإعلاميين العرب الـ11، الذي أقامه الاتحاد في العاصمة الأردنية عمان، بقاعة المركز الثقافي الملكي.

وكان من بين المكرمين، شيخ المعلّقين، علي حميد، الذي قدم الكثير خلال فترة طويلة من التعليق الرياضي على مختلف الأحداث الرياضية، وألقى كلمة خلال الحفل نيابة عن المكرمين، أشاد فيها بجهود الاتحاد العربي للصحافة الرياضية. وحظي بالتكريم العديد من الشخصيات العربية، بينها إبراهيم حجازي (مصر)، عادل الزهراني (السعودية)، أحمد كريم (البحرين)، بدر الزدجالي (سلطنة عُمان)، وآخرون. وحضر الاحتفالية، أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية، ناصر المجالي، والعديد من الشخصيات والمسؤولين العرب. ووقف الحضور في بداية الحفل دقيقة صمت حداداً على روح المرحوم الصحافي الأردني، زهير الشقيري، الذي وافته المنية صبيحة يوم التكريم، علماً أنه كان من بين المكرمين في الحفل. وتسلم المكرمون في الحفل أوسمة الاتحاد العربي المذهبة، إلى جانب شهادات التقدير الخاصة بالمناسبة.