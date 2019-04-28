الرمادي: عجمان عينه على النقطة الـ 40 هذا الموسم

المصدر: سيد مصطفى - الفجيرة

عادَل عجمان أفضل مشاركة له في تاريخ دوري الخليج العربي حين فاز أول من أمس، على دبا في الجولة 22، محققاً 31 نقطة، وهي نقاط أفضل مشاركة له في موسم 2012، حين احتل وقتها المركز السابع. وقال مدرب البرتقالي، المصري أيمن الرمادي، إن «عجمان عينه هذا الموسم على 40 نقطة»، وأكد في تصريحات صحافية: «تفوقنا على الشارقة المتصدر في عدد النقاط التي حصلنا عليها في الدور الثاني وبفارق ثلاث نقاط، وسعيد أيضاً أننا نأتي في الترتيب الرابع كأفضل خط دفاع، إضافة إلى معادلة موسم 2012».

وأضاف: «طموحنا لن يتوقف عند ما حققناه، إذ إن لدينا دوافع كبيرة اتفقت عليها مع اللاعبين، أن نحصل على المركز الخامس أو السادس على أكثر تقدير، ونجمع 40 نقطة». ويحتل عجمان حالياً المركز السابع، وتتبقى له أربع مباريات، ما يعني أنه قادر على زيادة رصيده من النقاط، وبإمكانه تحقيق مستوى الـ40 نقطة. يذكر أن عجمان سجل 24 نقطة في أول موسم للمحترفين 2009، وهبط في أكثر من مرة للهواة.