تين كات: لا تهمني نظافة الشباك طالما نحقق الفوز

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدرب فريق الوحدة، الهولندي تين كات، إنه لا تهمه نظافة الشباك طالما يحقق الوحدة الفوز، قائلاً إنه سعيد بالمحافظة على فرص العنابي في الخروج ببطاقة آسيوية هذا الموسم.

يذكر أن العنابي فاز، أول من أمس، في الجولة 22 على الفجيرة 5-صفر، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد أن تحسنت المنظومة الدفاعية، لكن هذا الأمر لا يشغل بال المدرب. وتابع تين كات في المؤتمر الصحافي: «سعيد بطحنون الزعابي الذي سجل هدفاً في أول مباراة له في الدوري، وشعور جيد لأي لاعب حينما يلعب أول مباراة له بهذه الطريقة ويسجل». في المقابل، قال مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، إن الوحدة عاقبهم على إضاعة الفرص الثمينة، وأوضح في المؤتمر الصحافي: «الفوارق الفردية عند اللاعبين هي ما حسم الموقف لمصلحة الوحدة، كما أن الهدف الأول جاء بنيران صديقة، وإذا أضعت فرصاً فمن الطبيعي أن تعاقب». وعن بقاء الفريق قال: «هذا الأمر سيتحدد باعتقادي في مباراة فريق الإمارات، فإما أن نثبت أننا نستحق البقاء أو نودع، ومن سيفُز سيقطع شوطاً كبيراً في البقاء بالدوري».