العين يخسر للمرة السابعة ويقلص حظوظه في مقعد الاسيوي

المصدر: معاذ كمبال –أبوظبي

تلقى فريق العين خسارته السابعة في دوري الخليج العربي لكرة القدم وذلك على يد فريق بني ياس 0-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد بني ياس في الشامخة ضمن الجولة 23 من المسابقة.

وتتجمد نقاط "الزعيم" عند 39 لتتقلص بذلك حظوظه في المنافسة على حجز احدى بطاقات التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم بينما وضع "السماوي" النقطة 36.

واستقبلت شباك العين الهدفين بواسطة الكولومبي مايكل اورتيغا د49 والاسباني بيدرو كوندي 65.

وكان "الزعيم" خسر خلال الموسم الحالي على يد كل من الجزيرة ذهاباً 1-2 وإياباً 1-5 والشارقة 1-2 وشباب الأهلي 0-2 والظفرة 0-3 وعجمان 0-4.