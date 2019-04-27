النعيمي: ملعب خورفكان المطور سيكون جاهزا قبل انطلاق الموسم

المصدر: محمد فاضل – خورفكان

تقدمت اسرة نادي خورفكان الرياضي الثقافي باسمى ايات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود، وقاد للنقلة النوعية الرياضية، وللتوجيهات السامية بتطوير ملعب خورفكان استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد فوز الفريق بدرع دوري الدرجة الاولى، والصعود لدوري الاضواء.

وقال رئيس مجلس الادارة عبد العزيز عبد الله النعيمي لـ"الامارات اليوم": سعداء بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة ( حفظه الله) بتطوير البنية التحتية للنادي، ورفع القدرة الاستيعابية لمدرجات الملعب الرئيسي، تمهيدا للمشاركة المقبلة في دوري الاضواء، ووصفها انها تأتي امتدادا للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لسموه الذي مهد للنقلة النوعية للرياضية في امارة الشارقة بشكل عام وفي مدينة خورفكان على وجه الخصوص، وتابع: نزف البشرى لجمهور الفريق ومحبيه بأن ملعب خورفكان "المطور" سيكون جاهزا قبل انطلاق الموسم الجديد، وبفترة زمنية لن تتجاوز الستة شهور، وسيكون جميلا بحيث يتناسب ومكانة وحضارة مدينة خورفكان.

وعن الطاقة الاستيعابية المحتملة لعدد الجمهور، اكد النعيمي بأن مدينة خورفكان رياضية وجمهورها محب ووفي وسيحضر بشكل كبير، ومن المؤكد سيكون المدرج الجديد كافيا لاستيعابه، منوها الى ان الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 3000 متفرج، بينما ستكون السعة الجديدة وفقا لمتطلبات لجنة دوري المحترفين والتي تشترط ان تتسع المدرجات الى اكثر من 5000 متفرج.

واثنى على الدعم الكبير الذي قدمه مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي والامين العام عيسى هلال الحزامي عبد العزيز عبد الله النعيمي.

وكان خورفكان قد صعد للعب في دوري الخليج العربي بعد فوزه على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة في اخر مباراة للفريق في دوري الدرجة الاولى يوم امس، وبعد ان اصبح رصيده من النقاط (38)، بقيادة المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر.