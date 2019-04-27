غياب مبخوت يرفع معنويات الوصل للعودة إلى الانتصارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

يأمل الوصل أن يستغل غياب هداف دوري الخليج العربي، علي مبخوت، عندما يلتقي «الإمبراطور» مع الجزيرة في الجولة 22 الساعة السادسة على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى تحقيق أول فوز في الشهر الحالي، بعدما خاض خمس مباريات في أبريل، خسر في أربعة وتعادل في مباراة.

ويعد غياب علي مبخوت وخلفان مبارك عن «فخر أبوظبي» فرصة كبيرة لـ«الأصفر» للعودة إلى الانتصارات، خصوصاً أن مبخوت ومبارك يعدان من أبرز اللاعبين في الجزيرة، إلى جانب أنهما أحرزا ثنائية الفريق في مرمى الوصل في لقاء الذهاب بالدور الأول في أبوظبي، بينما يتألق دوماً علي مبخوت أمام الوصل بإحرازه سبعة أهداف في عشرة مواسم، خاضها مع «فخر أبوظبي».

ويسعى الوصل إلى إيقاف النتائج السلبية التي تكبدها في المباريات الأخيرة، إذ يعود آخر انتصار لـ«الإمبراطور» إلى 30 مارس الماضي على الظفرة بهدفين مقابل هدف في الدوري، بينما خسر بعدها «الفهود» أمام النصر وشباب الأهلي في المسابقة نفسها، ما أسهم في تراجع الفريق إلى المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما خسر الوصل أمام ذوب آهن الإيراني مرتين في دوري أبطال آسيا.

في المقابل يخوض الجزيرة المباراة أيضاً بهدف العودة إلى الانتصارات، بعدما تعثر الفريق أمام دبا الفجيرة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، إذ يسعى «فخر أبوظبي» للاستمرار في منافسة شباب الأهلي في المركز الثاني، بوصول رصيد «فرسان دبي» إلى 44 نقطة، مقابل 41 نقطة في رصيد الجزيرة.

آخر انتصار

لـ «الإمبراطور» يعود

إلى 30 مارس

الماضي.