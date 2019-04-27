شباب الأهلي بطل كأس الناشئين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ظفر فريق شباب الأهلي بكأس الناشئين تحت 16 سنة للموسم الرياضي 2018-2019 بعد فوزه على الوصل 2-1، أمس، بالملعب الفرعي رقم 1، بنادي الشارقة في منطقة سمنان.

وسجل هدفي شباب الأهلي خميس الحتاوي في الدقيقة (3) ويوسف البلوشي في الدقيقة (87)، فيما أحرز هدف الوصل اللاعب محمد عزيز في الدقيقة (30).

وقام الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد كرة القدم إبرهيم النمر بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، بحضور مسؤولي نادي شباب الأهلي.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حميد خلفان الشامسي (حكم ساحة)، وليد القرمطي (مساعد أول)، حسين عيسى درويش (مساعد ثانٍ)، حمد سالم البدواوي (حكم رابع)، بدر عبدالله (مقيّم للحكام).

- خميس الحتاوي

ويوسف البلوشي

قادا شباب الأهلي

للقب.