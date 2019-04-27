العين يأمل استعادة الثقة أمام بني ياس اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يحل فريق العين، بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، ضيفاً ثقيلاً على بني ياس عندما يواجهه في السادسة وخمس دقائق من مساء اليوم على استاد الشامخة الجديدة في الجولة 22 لمنافسات دوري الخليج العربي.

وتعرض العين لظروف غاية في الصعوبة هذا الموسم، وفقد كل البطولات المحلية وخرج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ولم يحقق الفوز في آخر خمس مواجهات خاضها في جميع البطولات، ويحاول اليوم تقديم مباراة جيدة تعيد الثقة للاعبيه قبل نهاية الموسم الحالي الذي يعتبر الأسوأ للفريق على الإطلاق منذ سنوات طويلة. ويدخل العين المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعد تعادله مع الشارقة المتصدر في الجولة الأخيرة بهدفين لكل منهما، ويهمه تحقيق الفوز من أجل احتلال المركز الثالث على أقل تقدير لحجز إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

في المقابل، يلعب بني ياس أيضاً من أجل الفوز وتعويض خسارته الأخيرة أمام الظفرة بهدف واحد دون رد، والتي جمدت رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس، وتعويض خسارته الأخيرة أمام الظفرة بهدف واحد دون رد، أملاً في التقدم نحو المركز الخامس.