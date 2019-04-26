11 ميدالية إماراتية في بطولة آسيا للقوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - دبي

حقّق منتخب القوة البدنية إنجازاً تاريخياً خلال مشاركته الحالية في بطولة آسيا للقوة البدنية التي اختتمت أمس، في هونغ كونغ، بعد أن أحرز 11 ميدالية ملونة (6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات)، حيث حقق اللاعب راشد العمري أربع ذهبيات في منافسات الماستر، بينما حصد اللاعب منصور المرزوقي ذهبية وزن 74 كيلوغراماً لرفعة الصدر، وتقلّد علي المازمي ذهبية وزن 83 كيلوغراماً للناشئين وفضيتين وبرونزية، وختم محمد الحميدي المنافسات بالفوز بميداليتين برونزيتين في وزن فوق 105 كيلوغرامات.

من جهته، أثنى رئيس البعثة الأمين العام محمد المري، على الدعم والمتابعة المباشرة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والأعضاء، ما أسهم في نيل الميداليات، واصفاً المشاركة بالإنجاز المميز بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين من مختلف دول القارة الآسيوية، وأن لاعبي الإمارات نجحوا من رفع أوزان عالية أكدت قدرتهم على المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة، وقال إن «المشاركة الحالية تعتبر بمثابة بروفة أولية قبل المشاركة في بطولة العالم المقبلة، التي ستستضيفها دبي أواخر نوفمبر المقبل».