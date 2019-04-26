انطلاق البطولة الشتوية للسباحة اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تبدأ، اليوم، منافسات البطولة الشتوية للسباحة التي ينظمها اتحاد السباحة على فترتين، حيث ستكون المرحلة الأولى اليوم وغداً، في مجمع حمدان الرياضي لفئات 12 و14 و16 عاماً، بينما ستكون المرحلة الثانية يومي الثالث والرابع من مايو المقبلين، لفئتي العموم والبراعم.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «البطولة تشهد مشاركة كل الأندية المنطوية تحت مظلة الاتحاد، ويبلغ عددها 15 نادياً، بما فيها نادي مليحة الوافد الجديد لأندية السباحة، وستكون البطولة أول مشاركة له في البطولات الرسمية مع أندية الدولة»، مشيداً بخطوة النادي للمشاركة في منافسات السباحة، وتشجيع كل الأندية على المشاركة في منافسات السباحة المحلية، لاتساع قاعدة المشاركين في البطولات، وخدمة المنتخبات الوطنية.

وأشار الوهيبي إلى وجود نحو 250 سباحاً في البطولة الشتوية التي تحرص الأندية على المشاركة فيها، قبل فترة توقف امتحانات آخر العام، كما أوضح أن البطولة مهمة جداً للمنتخبات الوطنية التي تستعد لعدد من المشاركات الخارجية خلال الأشهر الأربعة القادمة، وهي فرصة للسباحين للوقوف على مستوى المنافسة، كما تعطي الأجهزة الفنية الفرصة لمشاهدة أكبر عدد من السباحين.