الوحدة يسعى لترويض «الذئاب»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى فريق الوحدة إلى مواصلة الأداء القوي الذي قدمه في دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف فريق الفجيرة، في 18:05 من مساء اليوم، على استاد آل نهيان في الجولة 22 لمسابقة دوري الخليج العربي. ويدخل الوحدة المباراة بروح معنوية عالية بعد نجاحه في تحقيق أغلى فوز في مشواره الآسيوي، الإثنين الماضي، على فريق الريان، عندما حول الفريق تأخره 1-3 إلى فوز 4-3.

ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 34 نقطة، ويهمه الحصول على النقاط الثلاث من أجل تحسين وضعه، ومحاولة احتلال المركز الرابع الذي يضمن للفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، ولو من بوابة «الملحق»، في حال تعثر منافسه العين الرابع في الجولات المتبقية من المسابقة.