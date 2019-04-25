11 ميدالية ملونة للامارات في بطولة اسيا للقوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - دبي

حقق منتخب الامارات للقوة البدنية انجاز تاريخيا بارزا خلال مشاركته الحالية في بطولة اسيا للقوة البدنية التي اختتمت امس في هونغ كونغ بعد ان احرز 11 ميدالية ملونة وبواقع 6 ميداليات ذهبية وفضيتين و3 برونزيات، حيث حقق اللاعب راشد العمري 4 ميداليات ذهبية في منافسات الماستر، بينما حقق اللاعب منصور المرزوقي الميدالية الذهبية في وزن 74 كيلوغرام لرفعة الصدر،

وفي وزن 83 كيلوغرام للناشئين حقق اللاعب علي المازمي ميدالية ذهبية وفضيتينوميدالية برونزية.

وختم اللاعب محمد الحميدي المنافسات بالفوز بميداليتين برونزيتين في وزن اكثر من 105 كيلوغرام.

وبالمناسبة اثنى رئيس البعثة، الامين العام محمد عبد الرحيم المري على الدعم والمتابعة المباشرة لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والاعضاء وهو ماساهم بنيل الميداليات، واصفا المشاركة بالانجاز المميز بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المميزين من مختلف دول القارة الاسيوية وان لاعبي الامارات نجحوا من رفع اوزان عالية اكدت قدرتهم على المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة ومؤكدا ان المشاركة الحالية تعتبر بمثابة بروفة اولية قبل المشاركة في بطولة العالم القادمة والتي ستستضيفها الامارات في دبي اواخر نوفمبر العام الحالي.