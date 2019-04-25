شباب الأهلي يستعرض أمام «الصقور» تأهباً لنهائي الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

استعرض شباب الأهلي أمام مستضيفه فريق الإمارات في انطلاقة الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وفاز عليه أمس بنتيجة كبيرة «5-1»، وتأتي هذه المباراة كأفضل إعداد لـ«فرسان دبي» قبل نهائي كأس رئيس الدولة أمام الظفرة، الإثنين المقبل، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 44 نقطة، وظل فريق الإمارات في مؤخرة الجدول بالمركز 13، برصيد 15 نقطة، ليتأزم موقفه أكثر مع اقتراب البطولة من نهايتها.

لم يجد شباب الأهلي صعوبة في حسم الشوط الأول بأربعة أهداف، مستغلاً أخطاء دفاعية بالجملة لفريق الإمارات الذي لم يقدم أي شيء في هذه الفترة، حيث باغت شباب الأهلي الفريق المستضيف بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق المدافع محمد جابر من رأسية، مستغلاً ركلة ركنية، وعدم اشتراك أي مدافع من لاعبي الإمارات ليحرز هدف التقدم.

ومن خطأ مشترك ما بين المدافع سعد سرور والحارس علي صقر، أحرز شباب الأهلي هدفه الثاني عن طريق اللاعب الأكوادوري ايوفي، بعد أن اصطدمت الكرة بجسد الحارس، ووقعت أمام اللاعب وهو منفرد بالشباك، ليؤكد تفوق شباب الأهلي في الدقيقة 21، وبعدها بثماني دقائق زاد شباب الأهلي من أهدافه من ركلة ركنية أخرى لعبت ولم تجد أي مدافع مشترك مع لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق، الذي أكد تقدم شباب الأهلي بثلاثية في أول 29 دقيقة.

وشهدت الدقيقة 35 أول خطورة للإمارات من تسديدة في وسط المرمى بيد الحارس ماجد ناصر، وفي الدقيقة 39 ومن خطأ وتراخٍ من مدافعي شباب الأهلي، نجح يعقوب يوسف في إحراز هدف الإمارات الأول من انفراد ومراوغة الحارس، والتسديد في المرمى الخالي، ونجح الإكوادوري أيوفي في إحراز الهدف الرابع لشباب الأهلي الرابع من تسديدة قوية اصطدمت بقدم سعد سرور، وغيرت اتجاهها إلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي 4-1.

وشهد الشوط الثاني خطورة لفريق الإمارات مع بداية الشوط، وامتلك الكرة، وسدد البرازيلي كايو في العارضة، ووسط سيطرة واضحة لـ«الصقور»، نجح شباب الأهلي في إضافة الهدف الخامس بالدقيقة 73، عن طريق اللاعب الإكوادوري ايوفي، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

ولم ينجح فريق الإمارات في الوصول إلى أي جديد في ما تبقى من وقت، واتجه مدرب شباب الأهلي إلى تبديل اللاعبين الأساسيين وإراحتهم، استعداداً للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، الإثنين المقبل، والاعتماد على اللاعبين الشباب، بينما حاول فريق الإمارات التغلب على موقفه الصعب في جدول الترتيب، والغيابات الكثيرة والمؤثرة في صفوفه، لكن دون جدوى، ليؤكد الفريق أن مباراته المقبلة أمام الفجيرة قد تكون طوق النجاة إذا ما رغب في البقاء بالبطولة.

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