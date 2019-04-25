النصر يتعاقد مع صانع نجومية مولر وكروس ولام

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع شركة ألمانية استشارية، تضم في طاقمها الفني المدرب الخبير ويرنر كيرن، المدير السابق لأكاديمية الكرة في نادي بايرن ميونخ، لمدة 15 عاماً، من أجل تقييم العمل في أكاديمية الكرة بالنادي، ورسم الخطط المستقبلية للفريق الأول.

ويعتبر ويرنر كيرن من الخبراء المعروفين في الساحة الأوروبية، إذ أشرف على تخريج عدد من نجوم المنتخب الألماني، أبطال العالم في مونديال البرازيل 2014، مثل توماس مولر وتوني كروس وفيليب لام وماتس هاملز.

وقال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر مشرف قطاع المراحل السنية، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نادي النصر يهدف إلى إعادة تقييم أكاديمية الكرة من خلال التعاقد مع الخبير الألماني، إضافة إلى رسم خطة مستقبلية لتطوير العمل في هذا القطاع العام، وذلك من خلال تعيين شركة استشارية في هذا المجال، تضم في فريقها الخبير الألماني ويرنر كيرن».

وأضاف عادل شاكري: «الخبير الألماني بدأ العمل بالفعل مع الشركة بالتركيز على خمسة محاور أساسية، تعتبر مهمة وضرورية لأكاديمية كرة القدم، إذ يجب أن يكون هناك منهج للنادي في التخطيط والتدريب، وهو ما حرصت عليه الشركة في بداية وجودها بالنادي، كما سيتم التركيز على اللاعبين والمدربين، سواء كانوا مدربين مهارة أو لياقة أو مدربي تكتيك والإداريين، وكل من يعمل في قطاع المراحل السنية، إضافة إلى البنية التحتية للملاعب و(الجيم)، والتي يقوم اللاعبون الصغار بالتدرب عليها، والتركيز على التعليم والتطوير، والاستقطاب والبحث عن أفضل اللاعبين في مراكز مختلفة».

وتوقع مشرف قطاع المراحل السنية أن يعمل هذا التعاقد الجديد مع الشركة على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الصغار، لنقل مفهوم احتراف الكرة وكيفية تنمية المواهب، فضلاً عن صقل موهبة المدربين بالخبرات، من أجل التعامل الصحيح مع اللاعبين الصغار في النادي.

- النصر بدأ العمل مع الشركة بالتركيز على خمسة محاور أساسية.