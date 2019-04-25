الشارقة بطل دوري الحمرية تحت 10 سنوات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينهي نادي الحمرية دوري تحت 10 سنوات، الذي نظمه النادي على مدار ستة أشهر، بداية من سبتمبر الماضي بمشاركة 12 فريقاً، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، واعتماداً على الحكام من اتحاد كرة القدم، وهي البطولة التي ينظمها النادي بمفرده عن طريق تشكيل لجنة خاصة لتنظيم الدوري، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، وشهد في النهاية تتويج الشارقة بطلاً.

وقال الأمين العام لنادي الحمرية، أحمد الكتبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النادي حرص على تنظيم البطولة للعام السادس على التوالي بنجاح كبير، ومشاركة متميزة من 12 فريقاً، ليستفيد 300 لاعب من هذه البطولة التي تقام الجولة الأخيرة منها السبت المقبل في نادي الحمرية، حيث تقرر أن تقام المباريات الست للجولة الأخيرة بوجود كل الحكام الذين شاركوا في البطولة بالنادي، وخوض المباريات في التوقيت نفسه على ملاعب النادي المختلفة، ومن ثم إجراء مراسم التتويج».

وأضاف الكتبي: «تم التعامل مع البطولة على أنها دوري للكبار، وتم اكتشاف العديد من المواهب، وكان هناك دعم وتعاون من كل الأندية المشاركة، إضافة إلى دعم من مجلس الشارقة الرياضي الذي وفر جوائز للفائزين بقيمة 15 ألف درهم، موزعة على المراكز الثلاثة الأولى بواقع 7000 درهم للمركز الأول، و5000 للثاني، و3000 للمركز الثالث، كما يكون هناك حفل غداء جماعي لكل الفرق المشاركة في اليوم الختامي بالنادي في مهرجان رياضي بين كل الأندية المشاركة».

وأكد الكتبي أنه تم توجيه الدعوة إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد كرة القدم لتكريم الفرق الفائزة، وأوضح أن تنظيم بطولة أفضل بكثير من المهرجانات التي كانت تقام على يوم واحد في السابق، حيث يعزز فرص مشاركة الأطفال في هذا العمر بالبطولات، وكثرة الاحتكاك بالفرق تزيد اكتساب الخبرات.