المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اتصالات

اشتكى مدير فريق أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم تلقيه عدداً كبيراً من الاتصالات لم يتجاوب معها، أمس، متوقعاً أن يكون هناك خبر كاذب حول فريقه، والجميع يرغب في التأكد من صحته من عدمه.

لجان

علمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد سيضمن إجراء تغييرات في اللجان والهيئات القضائية في الاتحاد ضمن أجندة الجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد في مايو المقبل، علماً بأنه عقد أخيراً ورش عمل مع الأندية للتعرف إلى مقترحاتها.

مدرب

يدرس ناديان من أندية دوري الخليج العربي التعاقد مع مدرب الرائد السعودي الحالي، بيسنيك هاسي، للموسم المقبل، بحسب ما علمت «الإمارات اليوم»، وذلك بعد نجاح المدرب في الدوري السعودي واختياره ثالث أفضل مدرب.