المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استقالة

تقدم إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي باستقالته إلى إدارة ناديه، بسبب ظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في منصبه، ولكن إدارة النادي أكدت تمسكها باستمراره مع الفريق، ومنحه فرصة للتفكير في قراره.

الخديم

علمت «الإمارات اليوم» أن اثنين من أندية دبي دخلا في سباق للتعاقد مع لاعب اتحاد كلباء، عمر الخديم، لتمثيل أحدهما في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد موسم كروي مميز للخديم مع «النمور».

ترميم

يحاول مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية ترميم علاقة الاتحاد مع وسائل الإعلام، من خلال محاولات التقرب من ممثليها في الاتحاد، بعدما تسببت سياسات رئيس الاتحاد المعني في إحداث شرخ في هذه العلاقة.