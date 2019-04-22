شيوتاني يوجه رسالة لجماهير العين قبل مواجهة الدحيل

المصدر: معاذ كمبال -العين

دعا لاعب فريق العين، الياباني، تسوكاسا شيوتاني جماهير "الزعيم" للوقوف خلف الفريق حينما يستقبل في الساعة الثامنة من مساء يوم "الثلاثاء" فريق الدحيل القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال شيوتاني في المؤتمر الصحافي اليوم: "نأمل أن نحصل على دعم من الجماهير في اللقاء، المواجهة مهمة بالنسبة لنا وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن نحظى بالمساندة من الجماهير".

وشدد اللاعب الياباني على أهمية الفوز في المباراة، وقال: "الدحيل فريق جيد ولديه لاعبين من نوعية جيدة ولكنني على ثقة بان فريقينا سيكون الأفضل في اللقاء، الحماس كبير لدى اللاعبين وهو حافزنا في اللقاء، كانت لدينا 5 أيام بعد مباراة الشارقة واستفدنا منها في التحضير للقاء".