الشعفار: بطولة آسيا للطريق نتاج عمل أكثر من عام

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، أسامة الشعفار، أن بطولة آسيا للطريق، التي تنطلق غداً في أوزبكستان، هي نتاج عمل متواصل دام أكثر من عام كامل، ليتم التجهيز والإعداد لها بالشكل الذي يتلاءم مع ما وصل إليه الاتحاد الآسيوي بالفترة الأخيرة، مشيداً باللجنة المنظمة التي عملت على البطولة، من أجل استقبال الوفود، وتنظيم السباقات بالشكل المناسب.

وقال الشعفار، لـ«الإمارات اليوم»، إن «حضور البطولة الآسيوية وافتتاحها سيتضمنان افتتاح سنمار الاتحاد الآسيوي، الذي يقام يوم 25 الجاري، بالإضافة إلى رئاسة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي (الكونغرس)، الذي سيعقد يوم 26 الجاري، والذي ستتم خلال مناقشة ما تم تداوله في اجتماع المكتب التنفيذي، الذي أقيم في دبي مارس الماضي».