غاريدو يستبعد كايو وروبن حتى نهاية الموسم

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، أن مدرب الفريق، الاسباني خوان كارلوس غاريدو، قرر استبعاد ثنائي الفريق البرازيلي كايو لوكاس، والبرتغالي روبن روبيرو، عن خياراته الفنية حتى نهاية الموسم، وفقاً لقرارات وتوصيات اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي.

وكان النادي وقع الأسبوع الماضي عقوبة على اللاعب البرازيلي كايو بسبب ما بدر منه تجاه المدرب الاسباني غاريدو خلال استبداله في مواجهة عجمان، بعد أن رمى مدربه بالشريط اللاصق الذي كان يضعه على يده، بينما جاء قرار اللجنة ليضع حداً لتصرفات اللاعب الذي وقّع سراً مع فريق بنفيكا البرتغالي الذي سينتقل لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال الهاجري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «بعد مواجهتي الفجيرة والجزيرة مباشرة وقبل مواجهة عجمان، عقدت اللجنة الفنية للاحتراف اجتماعاً مهماً مع مدرب الفريق تمت خلاله مناقشة أمور عدة، وتم التأكيد على الالتزام بالخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرسومة على الأصعدة الفنية والاستثمارية والتسويقية، وأن وضع الثقة باللاعبين الشباب يسهم في تهيئة وتجهيز الأساسيين للاستحقاقات الآسيوية، كونهم في حاجة للاستشفاء حتى يتجاوزوا مرحلة الإجهاد».

على صعيد آخر، يختتم فريق العين تدريباته مساء اليوم على ملعب خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري مساء غدٍ ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، ويحتل الزعيم حالياً المركز الأخير في مجموعته الآسيوية برصيد نقطتين فقط.