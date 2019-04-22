حمدان بن محمد يوجه بتخصيص طائرة لنقل فريق الوصل إلى إيران

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتخصيص طائرة لنقل بعثة الفريق الأول لنادي الوصل إلى إيران لمواجهة ذوب آهن في دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى، أعلن مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، عن اختيار 18 لاعباً في قائمة «الإمبراطور» التي ستسافر اليوم إلى مدينة أصفهان الإيرانية، لمواجهة ذوب آهن، غداً، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، إذ يغيب عن بعثة «الفهود»، البرازيلي فابيو ليما، ولاعب الوسط الدولي خميس إسماعيل، بداعي الإيقاف.

ويستمر غياب ليما عن الوصل، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الثانية أمام الزوراء العراقي، بينما حصل خميس إسماعيل على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء الذهاب أمام ذوب آهن في زعبيل، بعدما كان قد حصل إسماعيل على بطاقة صفراء أخرى أمام الزوراء. في المقابل، يعود إلى قائمة «الأصفر»، البرازيلي رونالدو مينديز، بعدما تعافى من الإصابة.