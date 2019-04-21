محمد شمل: «طائرة العين» متعطشة للمزيد من البطولات

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال قائد فريق العين للكرة الطائرة، المخضرم محمد شمل، إن «طائرة العين لا تشبع ومتعطشة للمزيد من البطولات، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في السيطرة على الألقاب»، مؤكداً أن «الزعيم» استحق الحصول على لقب الدوري العام للمرة الحادية عشرة في تاريخه عطفاً على ما قدمه منذ بداية الموسم. وكان العين توج بطلاً للدوري، أول من أمس، على حساب شباب الأهلي بعد الفوز عليه في مباراة فاصلة 3-صفر، بعد أن تعادلا في لقاءي الذهاب والإياب.

وكشف شمل في تصريحات صحافية، أنهم ظلوا في اجتماعات مستمرة في غرفة تبديل الملابس منذ خسارتهم الذهاب، وذلك للحفاظ على ثقتهم بأنفسهم، وحتى لا يكرروا الأخطاء في لقاء الإياب، حتى يتسنى لهم الاحتكام لمباراة فاصلة.

وتابع: «دخلنا صالة الجزيرة وكنا نعرف أننا الأقرب لتحقيق اللقب. رغبتنا كانت أكبر في التتويج. كل لاعب اجتهد بشكل كبير وقدم أفضل ما لديه».

واعتبر شمل أن حصولهم على لقب الدوري سيساعد الفريق على المنافسة المتبقية لهم في الموسم والمتمثلة في التتويج بلقب الكأس.